"الصندوق الأسود" يتصدر الإيرادات بـ140 ألفا و"فيرس" في المركز السابع

حققت إيردات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائي، على مدار يوم الجمعة، 439 ألفًا و919 جنيهًا، وتصدّر فيلم "الصندوق الأسود"، الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، الحائزة على جائزة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة للتميز، بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الاستثنائية الـ 42، شباك الإيرادات أمس، حيث حقق إيرادات 140 ألفًا و881 جنيهًا، بالمنافسة مع عدد كبير من الأفلام التي تمّ طرحها مؤخرًا.

فيلم "الصندوق الأسود"، يشارك في بطولته مصطفى خاطر، محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال، تأليف هيثم مصطفى الدهان، إخراج محمود كامل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

وجاء فيلم "خان تيولا"، في المركز الثاني لإيرادات أفلام يوم الجمعة المعروضة بدور العرض السينمائي، حيث حقق 91 ألفًا و737 جنيهًا، من بطولة وفاء عامر، محمود البزاوي، نضال الشافعي، أحمد كمال، راندا البحيري، تأليف و إخراج وسام المدني، وتدور أحداثه في حقبة الأربعينات من القرن الماضي خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

كما حقق الفيلم الكوميدي "عفريت ترانزيت"، إيرادات 79 ألفًا و235 جنيهًا أمس الجمعة، بطولة بيومي فؤاد، أسمء أبو اليزيد، محمود الليثي، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد فتحي، محمد جمعة، سامي مغاوري، فريدة سيف النصر، تأليف أحمد عامر، تامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي.

وجاء فيلم "الخطة العايمة"، في المركز الرابع من حيث الإيرادات، حيث حقق 90 ألفًا و892 جنيه، بطولة غادة عادل، عمرو عبدالجليل، علي ربيع، محمد عبدالرحمن توتا، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي، أحمد عبدالوهاب، إخراج معتز التوني.

وحقق كذلك فيلم "زنزانة 7"، إيرادات 18 ألفًا و892 جنيهًا، بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، أحمد التهامي، منة فضالي، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وجاءت إيرادات فيلم "توأم روحي" بـ16 ألفًا و906 جنيهات، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن.

وحقق فيلم "الغسالة"، إيرادات قدرها 1919 جنيهًا بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد.

وجاء فيلم "فيرس"، في المركز السابع، حيث حقق إيرادات 336 جنيهًا، بطولة ريم البارودي، وفاء صادق، مها أبو عوف، تأليف و إخراج أسامة عمر.