والدة عمر كمال ترفض زواجه من الوسط الفني: عاوزة عروسة يستقر معاها

كشفت منى عباس، والدة مطرب المهرجانات الشاب عمر كمال، عن المواصفات التي تأمل أن تتوفر في زوجة ابنها المستقبلية، قائلة: نفسي في واحدة تكون بنت ناس تتقي ربنا فيه.

وقالت منى، خلال حوارها لـ«الوطن»، إنها لا ترغب في ارتباط ابنها بفتاة من الوسط الفني، كونها هذه الزيجات لا تدوم طويلاً وتشهد العديد من المشكلات، متابعة: مش هعارضه لو اتجوز من الوسط لكن هحزن وقتها وهنصحه أنه يتراجع عن موقفه.

وتابعت: أنا عاوزة عروسة يستقر معاها وتهتم به.. وعموما هو حر في حياته.. لكن أنا متمناش يتجوز من الوسط الفني.

وأوضحت والدة عمر كمال، خلال حواره مع «الوطن»، أنها كانت تسمع الأغاني في فترة شبابها، وأم كلثوم كانت المُطربة المُفضلة لها، بينما انقطعت عن سماع الأغاني كلها، بعد معرفتها بأنها حرام شرعًا، وتداوم على حفظ القرآن الكريم، قائلة: كنت ضيفة دائمة على الدروس الدينية وعرفت إننا حرام نسمعها إطلاقًا.

قالت منى عباس، والدة المطرب الشاب عمر كمال، في أول ظهور إعلامي لها، إنها لا تستمع إلى الأغاني، منذ 30 عامًا تقريبًا، موضحة: أنا مش بسمع الأغاني فعلاً ومش مهتمة بالمجال ده خالص.

وأكدت أنها لم تفرض وجهات نظر بعينها على ابنها بشأن الغناء، أو التدخل في طبيعة عمله، بعد اقتناعها بأن الغناء حلال، متابعة: مش هقول الغناء حلال ولا حرام.. بس هسأل سؤال.. هل في إنسان يتمنى يموت وهو بيغني؟.

وتابعت: أنا بدعي له ربنا يحفظه ويبعد عنه ولاد الحرم، ويرزقه بطريق يمشي فيه يكون ربنا راضٍ عنه، ولو طريق الغناء يرضي ربنا.. يبقى يكمل فيه.