3 خطوات يجب اتباعها عند عودة التيار بعد انقطاعه.. تعرف عليها

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عددا من الاجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن عند عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه، لتفادي أي حادث، خاصة في ظل موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها أغلب المحافظات.

الخطوات التي يجب اتباعها عند عودة التيار

- أعطي مصدر التغذية الكهربائية الفرصة للاستقرار قبل توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية.

- تأكد أن سخان المياه مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء، وذلك بفتح حنفية السخان، والتأكد من نزول المياه منها.

- يجب أن يكون أرضي الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة "الفول أتوماتيك"، منفصل عن أرضي باقي الأجهزة؛ لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية، مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.

إجراءات تأمين المهمات والمنشأت

واتخذت وزارة الكهرباء والطاقة عددا من الإجراءات لتأمين المهمات والمنشآت الكهربائية، واستقرار التغذية الكهرئية:

- تأمين التغذية الكهربائية لمحطات الصرف والرفع كافة، والتأكيد على أن تكون مغذاة بمصدرين تغذية مختلفتين، وتعملان بكفاءة طوال الوقت، وتوفير الدعم اللازم للجهات المعنية كافة بالدولة، في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول.

- التأكيد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ (وحدات الديزل المصدر الاحتياطي)، بكل محطة صرف أو رافع صحي من حيث:

- تكون سعة المولدات بكل موقع تكفي لتغطية كامل أحمال المحطة بنسبة 100% من الحمل.

- مراجعة واختبار كفاءة البطاريات وصلاحيتها للعمل في وقت الاحتياج لها، وعمل الصيانة والاختبارات الدورية لها بانتظام.

- التأكيد على توفير الوقود اللازم لتشغيل وحدات الديزل.

- ضرورة مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بمحطات الصرف الصحي والرفع، والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها، طبقا للأصول الفنية السليمة والكود المصري.

- التأكد من رفع منسوب غرف المحولات والأكشاك ولوحات التوزيع فوق مستوى سطح الأرض بارتفاع مناسب، مع التأكد من ضمان أعلى مستويات العزل الخاصة بهذه الأكشاك والغرف المحولات، مع توفير ماكينات شفط للمياه حال تسربها بها.