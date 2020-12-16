مشروعات سكنية يبدأ الحجز بها الأسبوع المقبل بمقدم 50 ألف جنيه

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستقبال طلبات حجز 447 وحدة سكنية من الحصة العينية المستحقة للهيئة من مشروعات آرابيا السويفي بندر العبور الياسمين، بمدن «القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، العبور، السادس من أكتوبر» بمساحات تتراوح من 55 م إلى 125 م، وذلك بدءًا من العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر الحالي، وحتى الساعة 11:59 مساءً يوم الخميس 24 من الشهر نفسه.

كما يبدأ حجز 564 وحدة كاملة التشطيب ضمن محور الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تترواح من 90 م إلى 93 م، وبنموذج معماري مميز العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر الحالي، وحتى الساعة 11:59 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 22 من الشهر نفسه.

وجاءت تفاصيل الوحدات المطروحة للحجز على النحو التالي:

أولًا: 447 وحدة سكنية

المشروع بكل مدينة عبارة عن تجمع عمراني متكاملة الخدمات يحقق الخصوصة والرفاهية ويتوائم مع المعدلات التخطيطية الحديثة يحبث تتوافر به المسطحات الخضراء ليواكب المشروعات المتميزة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

أسلوب سداد الوحدات:

- سداد جدية حجز وقدره 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 مصروفات تسجيل، ثم استكمال سداد 30% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، خلال الفترة من 29 ديسمبر حتى 31 يناير 2021.

- سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط نصف سنوية لمدة ثلاث سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 2% و5.0 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

أسعار المتر بالوحدات السكنية المطروحة:

ويصل سعر المتر في القاهرة الجديدة إلى نحو 8400 جنيه، فيما يصل سعر المتر بالعاشر من رمضان إلى نحو 5275 جنيهًا، أما في العبور يصل سعر المتر إلى نحو 6185 جنيهًا، ويبلغ سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر إلى نحو 6380 جنيهًا.

ثانيًا: 564 وحدة كاملة التشطيب

- ويبلغ مقدم حجز وحدات الإسكان المميز 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل دفعة واحدة وغير مجزأة، ثم استكمال سداد 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، خلال الفترة من 29 ديسمبر حتى 31 يناير 2021.

- سداد 100 ألف جنيه على 6 دفعات ربع سنوية على أن يتم سداد الدفعة الأولى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الحجز.

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

- ويمكن سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية سنوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن الثلاث سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% و5.0 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.