حملات لمتابعة إجراءات كورونا في المنيا وإزالة تعديات بسمالوط وديرمواس

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنيا، تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ الإقليم، بالمتابعة المستمرة والمرور والتشديد على جميع المحلات والمطاعم، والكافيهات، والقهاوى، والمولات التجارية، والصيدليات، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتطبيق الإجراءات ضد من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة، لتحقيق الانضباط في الشوارع والقضاء على العشوائية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حملة مكبرة، بالتعاون مع الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك، والتفتيش الصيدلي، والبيئة، والأمن، أسفرت الحملات عن تحرير 26 محضر متنوع منها، محضر تموين (مصادرة 2 إسطوانة بوتاجاز)، و7 محاضر للتفتيش الصيدلي، و10 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدم توافر اشتراطات صحية، و8 محاضر إشغال طريق، وغرامات فورية.

وحررت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، 230 مخالفة متنوعة من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، حيث شملت الحملة رفع الإشغالات وتنفيذ إزالات إدارية وتحرير محاضر للنظافة، بهدف تحقيق الانضباط داخل الشوارع والأحياء الداخلية للمركز، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملات اسفرت عن تحرير 230 مخالفة منها 60 محضر تعد على حرم الطريق، تنفيذ 150 إزالة إدارية، 20 محضر نظافة، مضيفاً أنه يتم تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمرة من خلال المتابعة الميدانية بهدف القضاء على التجمعات داخل الأسواق لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، 17 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، بقرية دلجا، على مساحة فدان و5 قراريط، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية الطيبة، على مساحة 4 قيراط، كما تم إزالة حالة بناء في المهد بقرية دير سمالوط التابعة لمجلس قروي منقطين.