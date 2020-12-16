وفاة مفتشة تمريض متأثرة بإصابتها بكورونا في المنيا

توفيت مفتشة تمريض داخل أحد المستشفيات بمحافظة المنيا، بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مسؤول بالصحة، إن المتوفاة "سحر-ف" مفتشة التمريض بإدارة المنيا الصحية، توفيت داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ونعت إدارة التمريض بمديرية الصحة بالمنيا شهيدة الواجب، فيما سادت حالة من الحزن بين زملائها.

يذكر أن المنيا، قدمت عددا من شهداء الجيش الأبيض منذ ظهور جائحة كورونا، ومن بينهم الأطباء: الدكتور عاطف محمود سالم مدير إدارة مكافحة العدوى، الدكتور سيد نادي أخصائي الحميات بسمالوط داخل مستشفى العزل بملوي، الدكتور عماد حبيب، استشاري الباطنة بمستشفى مغاغة، الدكتور محمود البطل، استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغة، الدكتور حنا نجيب الصيدلي بمستشفى بني مزار العام، والمنتدب بمستشفى عزل ملوى.