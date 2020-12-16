كورونا يرفع استهلاك الأكسجين بمستشفيات مصر لـ«نص مليون لتر» يوميا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وصول معدل الاستهلاك اليومي للأكسجين السائل في المستشفيات، تزامناً مع موجة فيروس كورونا الثانية إلى «نصف مليون» لتر أكسجين يومياً.

الاستهلاك زاد 100 ألف لتر

وقالت الوزيرة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إن معدل الاستهلاك اليومي للأكسجين ارتفع من 400 ألف لتر إلى 500 ألف لتر، وتم العمل على توفير هذا الفارق.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه يتوافر زيادة في الإنتاجية بمعدل 70 ألف لتر يومياً كاحتياطي للمرحلة القادمة، وذلك من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المنتجة له لإمداد المستشفيات به على مستوى الجمهورية.

زيادة سعات الأكسجين بالمستشفيات

وأشارت أنه يتم العمل على زيادة السعات التخزينية للأكسجين الطبي، والتنسيق مع شركات الأكسجين لتوفير طريقة نقل مناسبة عن طريق سيارات أكسجين متنقلة داخل كل محافظة لضمان توفيره في كل محافظة يومياً وعدم التأثر بأي ظروف انتقال بين المحافظات.

كانت الوزيرة، قد عرضت خلال الاجتماع، عرضا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، وبياناً بالحالات التي تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة التي أصيبت بالفيروس مؤخراً، ومعدل الإصابات على مستوى الجمهورية خلال الاسبوع الماضي.

القاهرة والجيزة والإسكندرية يتصدرا «زيادات كورونا»

وأشارت الوزيرة، إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية تصدرت المحافظات، حيث سجلت أعلى معدلات إصابة خلال هذه الفترة أيضاً، موضحة كذلك نسب الإشغال الخاصة بالأسرة داخل مستشفيات العزل، سواء ما يتعلق بالأسرة الداخلية، أو أسرة الرعاية، أو أجهزة التنفس.

وتناولت الوزيرة الموقف التنفيذي لدعم القطاع الصحي بالأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة شبكات الغازات ومراجعتها بمختلف مستشفيات العزل، والحميات، والصدر، إلى جانب المستشفيات العلاجية.