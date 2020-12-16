الصحة: هذه الفئات لها أولوية في لقاح كورونا عن كبار السن

قال مصدر في وزارة الصحة والسكان، إنّه بمجرد الانتهاء من تلقيح الأطقم الطبية من أطباء وأفراد تمريض بمستشفيات الصدر والحميات والعزل باللقاح الصيني، سيتم الانتقال للفئات التالية في قوائم أصحاب الأولوية للحصول على اللقاح الصيني -سينو فارم- الذي تلقت الحكومة المصرية أولى دفعاته.

واستقبلت وزارة الصحة والسكان الخميس الماضي، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الصيني المعروف باسم لقاح سينو فارم، قادمًا من الإمارات العربية المتحدة، إذ تعلن الوزارة خلال ساعات إطلاق موقع رسمي للتسجيل للراغبين في الحصول على اللقاح.

وتحدث المصدر، عن أنّ هناك أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة في المقام الأول حتى لو لم يكونوا من كبار السن، موضحا: «لو شخص عنده أمراض مزمنة بتهدد مناعته، هيبقى له أولوية في الحصول على اللقاح حتى لو مكانش من كبار السن، شخص في الثلاثينيات من عمره بس أمراضه كتير ده يستحق اللقاح عن شخص من كبار السن وصحته كويسة».

مصادر طبية: اللقاح الصيني يستغرق شهرًا حتى يبدأ العمل

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية مطلعة، إنّ لقاح «سينوفارم» الصيني الذي استوردت مصر كميات منه مؤخرا يستغرق فترة نحو 4 أسابيع من الحقن لتكوين أجسام مضادة تقاوم العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك للأشخاص الأقل من 60 عاما، بما يوازي شهرا كاملا تقريبا، بينما الأكبر من 60 عاما يحتاج لـ7 أسابيع.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّه من المقرر أن يحصل الشخص على اللقاح عبر جرعتين بفاصل 21 يوما، الأولى منها توفر حماية بنسبة 97% فقط، والثانية ترفع نسبة الحماية إلى 100%.

وأشارت المصادر إلى أنّ اللقاح يعمل بتقنية «الفيروس غير النشط»، إذ يحتوي على الفيروس الذي تم إنشاؤه في المعمل ثم قتله، وبالتالي أصبح الفيروس غير معدٍ.