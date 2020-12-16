الآثار: المواقع الأثرية بالهرم والمعز لم تتعرض لأي أضرار بسبب الأمطار

قامت لجان أثرية من قطاعي الآثار المصرية والإسلامية بوزارة السياحة والآثار، بتفقد مناطق مصر القديمة وشارع المعز ومنطقة الأهرامات الأثرية للوقوف على حالتها بعد موجة الأمطار التي أنهمرت على القاهرة والجيزة فجر اليوم.

وأكدت اللجان المختصة سلامة المناطق الأثرية ومبانيها حيث تم التعامل مباشرة مع الأمطار من قبل مفتشي المنطقة والمحليات ولم يصب قصر البارون بأية أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك لوجود مصارف المطر أعلى سطح القصر بشكل يسمح بتصريف مياه المطر مباشرة دون إحداث أيه أضرار للمبنى وعدم تراكم المياه بالموقع العام لوجود مصارف للأمطار موزعة بأسلوب هندسي وربطها بشبكة صرف المطر بالمنطقة، كما تم كسح وشفط المياه المتراكمة علي شارع صلاح سالم أمام القصر.

يذكر ان وزارة السياحة والآثار أعلنت حالة الاستعداد القصوى قبل موجة الطقس السيئ مع بداية موسم الامطار لهذا العام، كما كان هناك لجان مركزية وغرف عمليات تتابع باستمرار الأوضاع وتتحرك مع المحليات كما تم إعلان حالة الاستعدادات القصوى ورفع حالة الطوارئ في جميع المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية وتشكيل غرف عمليات بكل إدارة مركزية لتلقى أية بلاغات حول المناطق الأثرية، والعمل على حلها فورا مع الأجهزة المعاونة بالمجلس الأعلى للآثار، أو من خلال التعاون والتنسيق أيضاً مع المحليات بالمحافظات المختلفة.

وبدأت وزارة السياحة والآثار في أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة إضاءة شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق الأثرية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتشمل إنارة الشارع والمسارات الداخلية به من خلال استخدام بعض أنواع الإضاءة الجانبية مع مراعاة الحفاظ على الهوية التاريخية والأثرية للشارع، كما تشمل الأعمال أيضًا تنفيذ الإضاءة النوعية والموجهة على واجهات المباني الأثرية ذات الطابع العمرانى المميز لإبراز مدى جمال التشكيل المعماري للآثار والزخارف المطلة على الشارع.