إعدام 282 كيلو جرام أغذية فاسدة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الصحة بتكثيف تنظيم حملات المرور على المنشآت الغذائية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتفتيش والرقابة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، وللتأكد من جودة المعروض من المنتجات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم المرور على 61 منشأة غذائية بالمنيا، وأسفرت الحملات عن تحرير 82 محضرًا، منها 30 محضرًا لمخالفة الاشتراطات الصحية، و52 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بتلك المنشآت.

وأكد الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إعدام 282 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 31 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.