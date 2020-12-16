علا رامي عن أزمة «أبو الليف» المادية: مبنتكلمش من ساعة الطلاق

أثار الفنان نادر أبو الليف، جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة بشأن أزمته المالية، حيث لم يحصد طوال سنوات عمله بالوسط الفني سوى سيارة ملاكي، وحسابا في البنك به 100 دولار فقط، على حد قوله.

ومن جانبه علقت الفنانة علا رامي، طليقة أبو الليف، على الأزمة قائلاً، «معرفش عنه حاجة ومسعمتش عن الموضوع».

وأضافت علا لـ«الوطن»، «مبنتكلمش من ساعة الطلاق، وكل واحد فينا شاف طريقه في مكان مختلف، وربنا يوفق الجميع».

ويعاني المطرب نادر أبو الليف، من قلة الأعمال الغنائية، أحياناً يشارك في بعض الحفلات وأحياناً لا يجد، ويحكي لـ «الوطن»، أنه منذ عام وهو يعيش على «السلف» من الأشخاص، بعد انعدام دخله تقريباً، مشيراً إلى أنه رغم معاناته من الناحية المادية، فهو يرفض الكثير من الأعمال التي تعرض عليه، لأنه يرى أنها لا تليق به وبتاريخه الطويل.

وأكد أن كل الأموال التي ادخرها من الفن، اشترى بها سيارته الحالية: «حسابي في البنك 100 دولار و100 جنيه، سايبهم وما بسحبهمش عشان لما أسافر أمريكا، وطلعت من الفن بعربيتي بس لأنه مش مضمون، وممكن أبيعها وأجيب عربية أشتغل عليها أوبر، لأن الشغل مش عيب، وأهم حاجة أولادي ياكلوا، والفلوس اللي كانت بتيجي من الفن بتروح في مصاريف وقتها، من ساعة ثورة يناير وأنا عمال أنقط، مرة حفلة هنا أو فرح في مكان معين».

وأشار «أبو الليف»، إلى أن السبب الرئيسي في اختفائه الفترة الماضية، كانت تغير الذوق العام للمستمع، موضحاً «الناس الآن تفضل أغاني المهرجانات التي تعرض عليا الآن وأرفضها بشدة»، مؤكدا أنه يرفض أيضاً العمل في الكباريهات.