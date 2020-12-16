رئيس الثروة السمكية يفتتح موسم الصيد في كفر الشيخ

أكد الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن هناك أنواع كثيرة من الأسماك بمزرعة الزاوية في كفر الشيخ، ومنها أسماك البلطي والقراميط والبياض والمبروك بالإضافة إلى أسماك العائلة البورية وجميعها صالحة للاستزراع في المياة العذبة، مشددا على أن الهيئة بها العديد من الخبرات في مجال الاستزراع السمكي العذب، لافتا إلى إمكانية دعم الدول الأفريقية والنامية في هذا المجال من خلال المشروعات التي تدعمها الحكومة الفرنسية.

جاء ذلك خلال افتتاحه موسم الصيد بمزرعة الزاوية السمكية بكفر الشيخ، وذلك نائبا عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حيث تفقد صوب تفريخ أسماك البلطي وتجربة IPRS وحلقة غسيل وفرز الأسماك.

أوضح أن موسم الصيد بدأ الأسبوع الماضي بمزرعة المنزلة وأن المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة الإنتاج هذا العام عن السنوات السابقة بمزرعة المنزلة، وتوقع أن يزيد الإنتاج هذا الموسم بمزرعة الزاوية أسوة بما تم في مزرعة المنزلة .

كما تفقد رئيس الثروة السمكية، محطة تحضين الخشعة وأثنى على العمل بالمحطة وما تم من تطوير خلال الفترة السابقة، موضحا أن المحطة بها 12حوض جاهزين للصيد، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير المطلوبة بالمحطة لتحويلها لمزرعة نموذجية، فيما تفقد رئيس هيئة الثروة السمكية بحيرة البرلس وتابع أعمال التطوير وازالة الحشائش والنباتات المائية بها وتفقد بعض المناطق مثل البركة الغربية ومنطقة النقعة والهوكسة بالإضافة لقناة برمبال.

شهد افتتاح موسم الصيد بمزرعة الزاوية ، الدكتور أحمد سني، مدير عام المزارع، والمهندس عيد بسيوني رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ، والمهندس يونس عبدالحميد مدير إدارة الإنتاج والتشغيل والمهندس حسن بدير مدير مزرعة الزاوية، والدكتور عبدالعظيم محمد مدير محطة تحضين الخاشعة.