رئيس الثروة السمكية: إجراءات لمنع الصيد الجائر ببحيرة البرلس

تفقد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بحيرة البرلس، للوقوف على عمليات التطوير ومتابعة الصيد بها، بعدما اجتمع الاسبوع الماضي، بعدد من رؤساء الجمعيات التعاونية، الذين طالبوا بتشديد التواجد الأمني، خاصة بحيرة البرلس، وأكدوا على معاناتهم من آثار الصيد الجائر بالبحيرة.

وقال "مصيلحي": إنه رصد خلال الزيارة المفاجئة، عمليات الصيد الجائر لبعض الصيادين المخالفين للقوانين، وقواعد وضوابط الصيد، وشدد على ضرورة محاسبة المخالفين، وأنه تواصل على الفور مع الجهات الأمنية، وذلك لتشديد الحملات الامنية على مدارالـ24 ساعة على البحيرة، لافتا إلى أن هناك مخطط في أن تعود البحيرات لما كانت عليه من الالتزام بضوابط وقواعد الصيد، وعدم الخروج على القانون ودفع عجلة التنمية بالبحيرات.

وأكد أنه افتتح اليوم، موسم الصيد بمزرعة الزاوية السمكية بكفر الشيخ، لافتا إلى أن موسم الصيد بدأ الأسبوع الماضى بمزرعة المنزلة وأنه من المتوقع أن يزيد الانتاج هذا الموسم بمزرعة الزاوية أسوة بما تم بمزرعة المنزلة، وأشار الى تعدد أنواع الأسماك بمزرعة الزاوية ومنها أسماك البلطى والقراميط والبياض والمبروك بالاضافة الى أسماك العائلة البورية وجميعها صالحة للاستزراع فى المياة العذبة.

أضاف أنه تفقد خلال الزيارة، صوب تفريخ أسماك البلطى وتجربة IPRS، وحلقة غسيل وفرز الأسماك، كما تفقد محطة تحضين الخشعة، وأوضح أن المحطة بها 12حوض جاهزين للصيد، مؤكداً إنه وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير المطلوبة بالمحطة لتحويلها لمزرعة نموذجية.

كما تابع رئيس الهيئة أعمال التطوير وإزالة الحشائش والنباتات المائية بها وتفقد بعض المناطق مثل البركة الغربية ومنطقة النقعة والهوكسة بالاضافة لقناة برمبال.

يشار إلى أن انتاج مصر كانت نتتج عام 2014، مليون و500 ألف طن من الأسماك، ولكن حاليا تنتج نحو 2 مليون طن، ومن المتوقع طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 أن نصل لنحو 3 ملايين طن من الأسماك.