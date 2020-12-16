شركة أدوية صينية تطلب من ألمانيا 100 مليون جرعة من لقاح فايزر

طلبت شركة الأدوية الصينية «فوسن فارما» 100 مليون جرعة من لقاح «فايزر-بيونتك» ضد فيروس كورونا، على أن تتسلم نصف هذه الجرعات قبل نهاية العام، وذلك وفقا لتقرير تلفزيوني لقناة أيه آر ديه الألمانية.

وكانت الصين قد طورت بالفعل العديد من لقاحات كورونا الخاصة بها، وزادت من قدرات الإنتاج المقابلة، حيث تعتمد الشركات الصينية على الشراكات مع شركات أجنبية لضمان تزويد السكان الصينيين باللقاحات.

يذكر أن شركة الأدوية الصينية العملاقة «فوسين فارما» - و مقرها شنجهاي - قد أعطت الضوء الأخضر في يوليو الماضي للبدء بإجراء تجارب سريرية على البشر للقاح خاص بفيروس كورونا تم تطويره من قبل شركة الأدوية والتقنيات الحيوية الألمانية الشهيرة «بيونتيك» وشريكتها الأمريكية شركة «فايزر».