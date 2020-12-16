عضو «عليا الفيروسات»: كورونا يصل لخطورته في الـ3 أشهر المقبلة

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة بقصر العيني، إن مصر لم تصل حتى الآن لذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال لـ«الوطن»: «مصر لم تدخل حتى الآن في المرحلة الشديدة لموجة كورونا الثانية»، معتبرا أن الـ3 أشهر المقبلة من أصعب المراحل للفيروس وأخطرهم، وذلك لوجود العديد من الأسباب والدلائل التي تم الاستناد عليها فيما يتعلق بعوامل انتشار الوباء.

وأوضح أن أبرز العوامل التي تشير إلى خطورة الـ3 أشهر المقبلة، تتمثل في أن المواطنين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، بالإضافة إلى برودة الجو، والتي تعتبر بيئة خصبة لانتشار المرض.

وحذر من التواجد بالأماكن المغلقة، مع ضرورة التهوية الجيدة والالتزام بارتداء الكمامات، والعناية بالنظافة، واستخدام أدوات التعقم والتطهير بشكل مستمر.

وأضاف أن مدة فقدان حاسة الشم تختلف في حال الإصابة بفيروس كورونا عن الإنفلونزا العادية، مشيرا إلى أن المصابين بكورونا يفقدون حاسة الشم مدة لا تقل عن أسبوع، أما المصابين بأمراض كالإنفلونزا العادية أو البرد الموسمي لا تزيد عن 4 أو 5 أيام.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس خروج 318 متعافي من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، معلنة إرتفاع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105450 حالة حتى أمس.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 523 حالة جديدة، أمس، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة.