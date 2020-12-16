فيديو.. توم كروز ينفعل على طاقم فيلمه الجديد بسبب كورونا

انفعل النجم الأمريكي توم كروز على طاقم عمل الجزء السابع من سلسلة أفلام «المهمة المستحيلة»، بسبب تجاهلهم الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وفقا لصحيفة صن البريطانية.

وهدد توم كروز طاقم عمل الفيلم بالطرد إذا لم يحافظوا على تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء التصوير، ومن خلال شريط صوتي تم تسجيله بالمصادفة جاءت كلمات توم كروز تمتلأ بالشتائم والغضب الذي تملكه، وظل يصرخ في طاقم العمل بسبب عدم اهتمامهم بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الأخرى، والتي لابد منها للسماح بتصوير الأفلام السينمائية أثناء جائحة فيروس كورونا.

وأكد مصدر من الإنتاج الخاص بالفيلم، أن الشريط الصوتي الذي جرى تبادله حقيقي، فيما رفض توم كروز التعليق.

ولم يذكر موقع ذا صن متى وقع الحادث لكن صناع الفيلم وصلوا إلى لندن في أوائل ديسمبر الجاري لاستئناف تصوير العمل، ويعد الجزء السابع من فيلم المهمة المستحيلة من أوائل الأفلام التي توقفت عن الإنتاج والتصوير بسبب انتشار فيروس كورونا حينما جرى اتخاذ قرار بوقف التصوير في البندقية بإيطاليا في فبراير الماضي.

وكان قد جرى استئناف تصوير في سبتمبر الماضي، وبدأ استئناف التصوير في إيطاليا والنرويج ولندن.

يذكر أن النجم الأمريكي توم كروز ناشد في يوليو الماضي رئيس الوزراء النرويجي، لتصوير أجزاء من الفيلم في النرويج بموجب قواعد الحجر الصحي المعدلة.

وقد استأجر النجم الأمريكي سفينة في النرويج، لتصبح مقر إقامة 200 من النرويجيين و200 آخرين من جنسيات مختلفة، والذين يعملون بالفيلم، الذي يتم تصويره في مقاطعة موره ورومسدال، شمال غربي النرويج.

يشار إلى أن الفنان العالمي توم كروز كان استعد للعودة لتصوير الفيلم بتدريبات شاقة وخطيرة، حيث تم تداول بعض الصور له أثناء محاولته تحدي الجاذبية، فشوهد وهو يطير في الهواء خلال قفزه من منحدر ضخم وهو يستقل دراجة نارية على قمة جبل هيلسيتكوبين وبعد فترة قصيرة من القفز في الهواء تخلى عن دراجته النارية وتركها تسقط على الأرض وواصل طريقه عبر فتح «الباراشوت»، وكانت طائرة هليكوبتر تتبعه.

كما شوهد كروز وهو يتدرب على مشاجرة على متن أحد القطارات في النرويج أثناء التصوير بعدما انتقل إنتاج العمل من المملكة المتحدة إلى النرويج بعد توقف عن التصوير دام خمسة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن المتوقع أن من يصدر الجزء الجديد من الفيلم في نوفمبر 2021.