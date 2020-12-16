«كورونا» يخفض استهلاك البنزين بنسبة 30% خلال شهور الإغلاق

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية بأن استهلاك المصريين من البنزين والسولار انخفض بشكل كبير خلال شهور الإغلاق من مارس إلى يونيو، التي قررت فيها الحكومة المصرية بالإغلاق بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا وانتشار خلال الموجه الأولى، حيث إن الانخفاض جاء بسبب توقف العديد من المواطنين عن النزول إلي الشوارع أو الذهاب لأماكن العمل.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استهلاك الوقود انخفض بنسبة كبيرة تتراوح من 25% إلى 30%، عن الاستهلاك الطبيعي في هذا الوقت، خاصة أن هذه الفترة كانت فترة المدارس وإجازة نهاية العام، وفصل الصيف.

وأشار المصدر إلى أنه في هذه الفترة تم إيقاف عمليات استيراد البنزين والسولار من الخارج، وتم تغطية احتياجات الطلب عليها من الإنتاج المحلي للدولة من الوقود، وهو ما يمثل ميزة في أختبار قدرة وقوة الإنتاج المحلي وقطاع البترول في تغطية احتياجات السوق بشكل كامل ونجاحه في ذلك من خلال الاعتماد على مصافي التكرير الخاصة بالدولة دون الاعتماد على العالم الخارجي.

وأوضح أنه مع انخفاض الاستهلاك، انخفضت أيضا المبيعات من البنزين والسولار بنفس النسبة تقريبا، وهو ما بدورة يوثر علي مصدر من مصادر دخل وموارد الوزارة.

ولفت إلى أن الدولة استعادت معدلاتها الطبيعية من الاستهلاك والمبيعات، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، نظرا لعودة الحياه إلى طبيعتها وإعادة الفتح الاقتصادي مرة أخرى.

وشهدت الفترة الماضية اتخاذ الحكومة لقرارات الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومحاولة السيطرة على انتشاره، وهو ما أدى إلى انخفاض تواجد المواطنين بالشوارع، وعدم الذهاب لمقرات العمل ما ساعد في خفض الاستهلاك.