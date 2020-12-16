تفاصيل معرض الأهرام للأثاث والديكور: ينطلق غدا بخصومات تصل لـ70%

تنطلق فعاليات الدورة السادسة والعشرون من معرض الأهرام للأثاث والديكور "معرض إندورز"، في الفترة من 17 وحتى 20 ديسمبر 2020 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويشهد معرض Indoors خصومات هائلة من الشركات المشاركة خلال أيام المعرض، على أن تكون مواعيد الزيارة يوميًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 1 ظهرًا وحتى 10 مساءً، ويكون الدخول للأسرة بشراء كتالوج المعرض بـ100 جنيه، ويسمح بزيارة كل أيام المعرض، ويكون الدخول للفرد بموجب كارت الزائر بـ50 جنيهًا، ويباع كتالوج المعرض على المدخل الرئيسي للمعرض.

ويمكنك الحصول على كتالوج المعرض بشكل مجاني عن طريق ملء بعض البيانات من هنــــــــا.

ويمكنك زيارة المعرض في العنوان: العنوان: بوابة رقم 4 بشارع إسماعيل الفنجري - أمام مسجد آل رشدان - بجوار المدخل الرئيسي لاستاد القاهرة - مدينة نصر.

ويضم المعرض أكثر من 80 شركة للأثاث والديكور بخصومات تصل إلى 50% و70% على بعض المنتجات فضلًا عن كاش باك 10% على بعض المعروضات، كما يمكنك مع بطاقات بنك مصر الائتمانية شراء أي من منتجات معرض "إندورز 26" بتقسيط حتى 18 شهرًا دون فوائد خلال فعاليات المعرض في الفترة من 17 حتى 20 ديسمبر 2020، كما تقدم إحدى الشركات العارضة سحب على عربية مرسيدس و55 جائزة قيمة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

ويتضمن المعرض العديد من قطع الأثاث التي يحتاجها المقبلين على الزواج مثل السجاد والمفروشات وغرف النوم والأنتريه والصالون والسفرة والكليم والمفروشات اليدوية والستائر والأقمشة وأدوات المطبخ.