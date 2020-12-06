محافظ المنيا: مد فترة معرض الأثاث الدمياطي "ديارنا" لـ 20 ديسمبر

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مد فترة معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة "ديارنا" 15 يوم آخر، ليستمر حتي 20 ديسمبر الحالي، والمقام باستراحة المحافظة القديمة، بمشاركة 54 عارضاً.

وقال المحافظ إن المعرض يأتي في إطار اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية، للمساهمة فى تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.

وتفقد المحافظ صباح اليوم أقسام المعرض الذى جاء بمشاركة عارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية والجمعيات التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط ، حيث تم اختيارهم بالقرعة العلنية، وكذا عارضين لمستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بمحافظة المنيا بإجمالي 54 عارضا.

ودعا محافظ المنيا، المواطنين من أبناء المحافظة، إلى زيارة المعرض لما يميز منتجاته المصنوعة بأيدي مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتحت في 21 نوفمبر الماضي، معرض الاثاث الدمياطي والاسر المنتجة "ديارنا" بمحافظة المنيا، لصغار المصنعين بمدينة دمياط للأثاث بالتعاون مع الغرفة التجارية والتعاون الإنتاجي بمحافظة دمياط.

وقالت الوزيرة، إن إقامة العديد من المعارض في مختلف محافظات الجمهورية، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، لدعم تكافؤ الفرص لفتح العديد من المجالات والمشروعات، للارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير العديد من فرص العمل.

أضافت الوزيرة أن تشجيع الصناعة المحلية يعمل على تنشيط الاقتصاد المحلي، ويودي الي ارتفاع معدلات التصدير وانخفاض معدلات الاستيراد وجلب عملة صعبة، مؤكدة أنه ليس هناك مجال للتعالي على الحرف لأنها جزء هام يعود بالنفع على المجتمع.