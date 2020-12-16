العثور على دولفين ثانٍ نافق بشواطئ الغردقة

شهدت شواطئ مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حادثًا جديدًا لنفوق دولفين، وذلك بعد 48 ساعة من العثور على أنثى دولفين نافق آخر بشاطئ معهد علوم البحار شمال المدينة.

وتلقت محميات البحر الأحمر بلاغًا بوجود جسم طافٍ على سطح المياه بمنطقة جبل الحريم بالغردقة، وتبين أنها جثة لأحد الدلافين النافقة وتم سحبه خارج المياه، وتبين من المعاينة أن الدولفين النافق من نوع ذو الأنف الزجاجي مكتمل النمو بطول يصل لمترين، وأن حالة الجثة سيئة نوعًا ما حيث يوجد اهتراء وتهتك بالجلد في مناطق متفرقة من الجسم.

وعثرت أجهزة مدينة الغردقة في وقت سابق على دولفين نافق بشواطئ منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، وبالمعاينة تبين أنها أنثى درفيل مكتملة النمو النمو بطول 237 سم، وفي حالة سيئة ومتآكل في معظم أجزائه، ولا يصلح للتحنيط، وتم التوصية بدفنه في المدفن الصحي بالمعهد واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان الدكتور محمود عبد الراضي مدير المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، قد تلقى بلاغًا من أحد أفراد الأمن بوجود جسم طافٍ على سطح المياه المقابل لمتحف الأكواريوم، وبالمعاينة تم التعرف عليه بكونه جثة لأحد الدرافيل النافقة.

وعلى الفور شكل الدكتور محمود عبد الراضي دار مدير المعهد القومي لعلوم البحار البحار، بتشكيل لجنة مكونة من تحت إشراف الدكتور معاطي محمد مدرس الأحياء البحرية بالمعهد، وتم سحب جثة الدولفين إلى قرب المنطقة الشاطئية وتم تصويرها وتعريفها.

يذكر أن منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر شهدت أكتوبر الماضي العثور على حيوان ذكر لعروس البحر المهدد بالانقراض نافقًا على أحد شواطئ مرسى علم، بسبب اصطدام أحد محركات لنش سياحي، ما أدى إلى إصابته ونفوقه.

كما تم العثور في نفس الشهر على سرب نافق يحوي 11 دولفينًا من نوع ذوي الأنف الزجاجي غير نادر في نفس المنطقة، حيث أثبت التقرير الأولي لفحص أسماك الدولفين نفوقها وتحلل أنسجتها وصعوبة توجيهها لأحد المراكز البحثية.