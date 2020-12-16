نائب محافظ الأقصر والقنصل البريطاني يبحثان دعم التعاون السياحي

استقبل محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، صوفيا ليون القنصل البريطانى ومدير الشؤون القنصلية للدول المطلة على البحر الأحمر بالقاهرة، وأيفيت كريا نائب القنصل، بحضور سعدي عبد القادر مدير البرامج الاجنبية بالمحافظة.

وناقش الجانبان أهم سبل عودة السياحة البريطانية للأقصر وأوجه التعاون المتبادل بين البلدين ، كما تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالبريطانيين المقيمين بالأقصر .

ومن المقرر أن تستمر زيارة القنصل البريطانى بمحافظة الأقصر ثلاثة أيام تلتقى خلالها بالبريطانيين المقيمن بالمحافظة .

ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر بالقنصل البريطانى ،مؤكداً على قوة العلاقات المصرية البريطانية والتى تتمثل فى العديد من الجوانب، كما أشار إلى أن البريطانيين المتواجدين بالأقصر سواء السياح أو المقيمين مرحب بهم دائمًا.