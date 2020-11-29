القنصل الفخري لإيطاليا يتفقد صالات العرض بمتحف شرم الشيخ

تفقد القنصل الفخري لدولة إيطاليا فابيو بروتشيني، وقرينته، متحف شرم الشيخ على هامش زيارته لمدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها صالات العرض، والتعرف على مقتنيات المتحف الأثرية.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، في تصريح له اليوم الأحد، إن القنصل الفخري لدولة إيطاليا وقرينته، قاموا بجولة إرشادية داخل أروقة المتحف بصحبة بعض أمناء المتحف، تعرفوا منها على مقتنيات المتحف الفريدة من خلال سيناريو العرض المتحفي.

وأوضح مدير متحف شرم الشيخ، أن القنصل الفخري لدولة إيطاليا أبدى إعجابه الشديد بمقتنيات المتحف، وخاصة آثار الملك الذهبي "توت عنخ آمون" وأشاد بمحاكاة المقبرة الخاصة به.

وأكد "حسنين" أن المتحف يستقبل يوميًا وفودًا سياحية من مختلف الجنسيات، إضافة إلى الرحلات المدرسيةـ والشخصيات العامة التي تتردد على مدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن المتحف يضم مجموعة من المرشدين على اعلى مستوى، لاستقبال الوفود السياحية من مختلف دول العالم، وتقديم شرح وافي لكافة مقتنيات المتحف.