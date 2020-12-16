الحكومة توافق على تنفيذ المطورين العقاريين وحدات الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.

قواعد التخصيص

وقال مجلس الوزراء، في بيان عنه، إن قواعد تخصيص الوحدات السكنية التي ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين، هي ذات قواعد تخصيص وحدات الاسكان الاجتماعي المملوكة لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من حيث الدخل والسن وعدم سبق الاستفادة وغير ذلك.

مراجعة دورية للحدود السعرية

وأضاف أنه سيتم مراجعة الحدود السعرية، وقواعد التخصيص دورياً في ضوء مستويات الدخل، ومعدلات التضخم.

الإسناد بالأمر المباشر

كما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2020، بشأن ما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 29 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة أسيوط، بهدف استكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات للإستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

تسويات جديدة

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنعقدة بتاريخ 30/11/2020، والمتضمنة المحاضر لعدد 44 تسوية، بقيمة نحو 25 مليون جنيه.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية البالغة للمباحثات التي عقدت مع الجانبين العراقي والأردني، بحضور وفود وزارية رفيعة المستوى من البلدين، مشيرا إلى أنّنا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أكد الرئيس ضرورة التحرك الفوري لتفعيل التعاون الثلاثي على الفور.