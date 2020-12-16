«منتدى غاز المتوسط» تناقش الأمور التنظيمية في أول اجتماع لها

عقدت مجموعة العمل رفيعة المستوى لمنتدى غاز شرق المتوسط، الاجتماع الثامن لها اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الأمور التنظيمية لتفعيل أنشطة المنتدى، وبينها استعراض موقف اتفاقية المقر المزمع إبرامها بين جمهورية مصر العربية والمنتدى وفقا لاتفاقية إنشائه.

كما تناول الاجتماع مناقشة إجراءات انضمام أعضاء جدد ومراقبين للمنتدى، في ضوء اهتمام العديد من الدول بالانضمام للمنتدى كأعضاء أو مراقبين، إيمانا منهم بأهمية المنتدى كونه أول منظمة حكومية إقليمية للتعاون في مجال الغاز بمنطقة شرق المتوسط.

ويعد الاجتماع الأول الذي يُعقد بعد التوقيع النهائي على ميثاق المنتدى من جانب السبع دول المؤسسين في 22 سبتمبر 2020 وتصديق البرلمان المصري عليه أمس.

واستعرض الاجتماع خارطة طريق المنتدى خلال 2021 والتي تضمنت خطة عمل اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز والخطط التفصيلية للجانها الفرعية الثلاث الفنية والاقتصادية والتنظيمية.

وأقر الاجتماع طلبات انضمام عضوين إضافيين للجنة الاستشارية لصناعة الغاز ليصل عدد أعضائها إلى 29 عضوا من أهم الشركات والمؤسسات المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، في مقابل 16 عضوا عند إطلاقها في نوفمبر 2019، ما يوضح مدى التطور الذي يشهده المنتدى، ورجاحة رؤية مصر في الدعوة له كمنظمة فاعلة لتحقيق التعاون في مجال الطاقة في شرق المتوسط على أسس القانون الدولي، بما يحقق مصالح جميع الأطراف المشاركة.