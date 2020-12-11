إيطاليا تقر مشروع قانون للمصادقة على نظام منتدى غاز شرق المتوسط

وافق مجلس الوزراء الإيطالي، بناءً على اقتراح من وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو، على مشروع قانون للمصادقة على النظام الأساسي لمنتدى غاز شرق المتوسط "EMGF"، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.

وكانت القاهرة، قد شهدت في شهر سبتمبر الماضي، خلال لقاء افتراضي للدول المؤسسة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الإعلان الرسمي عن الميثاق الخاص بالمنتدى، الذي يضم في عضويته مصر وإيطاليا وقبرص واليونان وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية.

ووفق الميثاق الرسمي، سيعمل منتدى غاز شرق المتوسط، كمنصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، والتي ستؤدي لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها، دون أي نوع من السلطة الملزمة على الدول الأعضاء.

ويسعى منتدى غاز شرق المتوسط، إلى جني أقصى فائدة اقتصادية من حقول الغاز الحالية، وزيادة الصادرات من خلال إدارة أكثر كفاءة للبنى التحتية القائمة، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة.