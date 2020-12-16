الزراعة: مركز بحوث الصحراء يحفر 7 آبار للمياه الجوفية شرق العوينات

قال الدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس وحدة حفر الآبار بالمركز، إنّه انطلاقا من مبدأ خدمة المجتمعات الصحراوية من خلال نشاط الوحدات ذات الطابع الخاص، انتهت وحدة حفر الآبار التابعة لمركز بحوث الصحراء، من حفر 5 آبار إنتاجية للمياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات بالبحر الأحمر، طبقا لبرتوكول التعاون الموقع بين وحدة حفر الآبار بمركز بحوث الصحراء، وإحدى الشركات بمنطقة شرق العوينات.

وأضاف متولي، أنّ حفر الآبار من أهم عمليات الحفر التي تمت بالمنطقة، إذ كانت على أعماق متوسطة 350، وجرى اختراق خزان الحجر الرملي النوبي بهذه المنطقة، وساهمت هذه العمليات في قراءة التغير في مخزون المياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات.

وتابع نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، أنّ وحدة حفر الآبار انتهت من حفر بئرين لإنتاج المياه الجوفية بواحة الفرافرة في الوادي الجديد.

وأكد أنّ هذه العملية الأولى من نوعها، وتمت من خلال وحدة حفر الآبار بمركز بحوث الصحراء على عمق (750)، ما يعد إنجازا كبيرا يسهم في تطوير عمليات الحفر بالمحافظة، لما لها من طبيعة خاصة نظرا لطبيعة التربة بالمنطقة.