منع صاحب «الريف الأوروبي» من السفر لثبوت ارتكابه مخالفات

قرر المستشار خالد عبدالرحمن سالم قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة الريف الأوروبي بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، منع الدكتور عبدالله سعد صاحب الريف الأوروبي من السفر بعد تلقي قاضي التحقيق تقرير اللجنة المشكلة للوقوف على قيمة المخالفات التي تمت جراء تغيير نشاط الأرض من استغلالها في الزراعة إلى تحويلها لأراض سكنية بمساحة 4 آلاف و700 فدان، وبلغت قيمة المخالفات 2 مليار و800 مليون جنيه.

واستدعى قاضي التحقيق، المتهم لمواجهته بما أسفر عنه التقرير، وطالب بأجل حتى يتمكّن من التصالح، والتنازل عن جزء من الأرض للدولة مع تسوية باقي المبلغ، وتمّ إحالة طلب التصالح إلى لجنة التصالحات في جرائم المال العام لاتخاذ شئونها في التسوية وإتمام التصالح.

يُذكر أنَّ قاضي التحقيق سبق وأعاد للدولة مبلغ 280 مليون جنيه، في قضية شركة «صن ست» المملوكة لصلاح دياب ومحمود الجمال وآخرين، بعد أن تقدموا بطلبات للتصالح، وسددوا تلك المبالغ، ومن المنتظر أن يتمّ البت في طلب تصالح مالك «الريف الأوروبي» ليتمّ بذلك استعادة حق الدولة.

وفي أغسطس الماضي، تسلم المستشار خالد عبدالرحمن، قاضي التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضي، خطابًا من الجهات المعنية يفيد بوقوع كامل أراضي شركة الريف الأوروبي بطريق «القاهرة – الإسكندرية»، المملوكة لرجل الأعمال عبدالله سعد، داخل مدينة سفنكس الجديدة، وبناء على ذلك أمر قاضي التحقيق من اللجنة المشكلة لمعاينة الأرض، الانتقال لمعاينتها وإعادة تسعيرها مرة أخرى لحصر حجم مخالفات الشركة.

وكانت لجنة الخبراء المشكلة بقرار المستشار خالد عبدالرحمن، قاضي التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضي، قدرت حجم المخالفات بأراضي الريف الأوروبي بطريق «القاهرة - الإسكندرية»، بمليار و300 مليون جنيه، إلا أن هذا الرقم قد يتغير في ضوء إعادة تسعير الأرض مرة أخرى.