"حبها عيشها".. أغنية عمرو دياب الجديدة مع إحدى شركات المياه الغازية

أطلق النجم عمرو دياب، بالتعاون مع إحدى شركات المياه الغازية، برومو أغنيته الجديدة "حبها عيشها"، التي يقول مطلعها "خلينا ننبسط"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

من المقرر أن تكون الأغنية ضمن حملة عمرو دياب للترويج لألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، المقرر طرحه مع بداية عام 2021.

طرحت الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ"، التي تعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الاسم، وسيطرح خلال الفترة المقبلة.

وأغنية "يا أنا يا لأ"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، وميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد، ويحمل اسم "يا أنا يا لأ"، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان عمرو دياب، قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي، وهي "أهي أهي" و"أماكن السهر" و"الجو جميل".

وأحيا الهضبة يوم الجمعة الماضية حفلا خاصا بقصر عابدين، وسط حضور لفيف من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود"، التي كتب كلماتها تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب، حمل اسم "سهران"، الذي طرح مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".