أنوار الميلاد تنطفئ.. مصري يتجول في شوارع برلين الخالية (فيديو)

تستمر ألمانيا في تسجيل ارتفاع بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث بلغ عدد الإصابات 27728 إصابة، كما زادت أعداد الوفيات لتصل إلى 952 حالة وفاة، لتبدأ بذلك أكبر إغلاق لها منذ بداية ظهور الجائحة لديهم.

ويبدأ الإغلاق في البلاد من اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، بحسب ما نشرته «روسيا اليوم»، كما أن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أعلن الاثنين الماضي، أن ألمانيا ستشهد الإغلاق الأكثر صرامة في تاريخها، لما يشكله الوضع من خطورة على حياة المواطنين.

رئيس الجالية المصرية ببرلين: العاصمة تحولت لمدينة أشباح

وفي هذا الشأن، قال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، إن الإغلاق بدأ اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، ومستمر حتى 10 يناير، وذلك بعد تفشي انتشار عدوى فيروس كورونا بشكل مبالغ في ألمانيا، هو ما دفع الحكومة لتطبيق الإغلاق الكلي حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأضاف «ثابت» لـ«الوطن»، أن الغلق يشمل جميع المحال والهيئات والمطاعم، ويستثنى منه محلات بيع الأغذية، مشيرًا إلى أن برلين تحولت من عاصمة مزدحمة تكتظ بالحركة والسكان إلى مدينة للأشباح في أولى أيام الغلق، حتى أن شوارع وسط العاصمة التي دائمًا ما كانت مكانًا للتجول والتسوق تظهر خالية من السكان، لافتًا إلى أنه لأول مرة يرى العاصمة بهذا الحال.

وحصلت الـ«الوطن» على مقطع فيديو لشوارع العاصمة الألمانية وهي مفتقدة لحركتها المعتادة من السكان، مثل بوابة النصر «براندنبورغ» التي كانت تفصل ألمانيا الشرقية عن الغربية، وهى من أهم الأماكن السياحية وأكثرها ازدحامًا في الأوقات الطبيعية.

وتظهر منطقة البزارات التي كانت تكتظ بالسائحين، لشراء الهدايا والتذكارات التي تباع في أعياد الميلاد والكريسماس، وكانت تلك المنطقة دائمة الحركة والحيوية، فضلا عن منطقة سينما «بلس» التي يقام بها مهرجان برلين، بجانب محطة القطار.

ميركل تعرب عن قلقها بسبب زيادة أعداد الإصابات والوفيات

وأعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن قلقها الشديد بعد زيادة أعداد الإصابات والوفيات في البلاد خلال الأيام الأخيرة، فبحسب أرقام بيانات معهد "روبرت كوخ" اليوم الأربعاء، وصلت حصيلة الوفيات في ألمانيا منذ بداية الجائحة حتى الآن إلى 23427، بينما بلغت أعداد المصابين بعدوى فيرس "كوفيد 19" إلى مليون و379238 إصابة.