شروط الحصول على مهلة 3 أشهر دون مقابل للأراضي السكنية الساري تخصيصها

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، قطع أراضي، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وتقدم تلك الأراضي وفقا لعدد من الشروط، كي يتمكن المواطنين من الحصول على قطعة أرض ضمن القطع المطروحة.

وصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماعه، بحضور عدد من الأعضاء، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، منح مهلة 3 أشهر دون مقابل لجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة الساري تخصيصها فقط وبشروط محددة.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مذكرة بشأن الطلبات المُقدمة من العملاء المخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة للموافقة على منح مهلة دون مقابل لاستكمال التنفيذ نظرا للظروف التي تشهدها البلاد وانتشار فيروس كورونا.

ونصت الموافقة على منح جميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة الساري تخصيصها فقط، مدة إضافية قدرها 3 أشهر دون مقابل للتنفيذ، شاملة استخراج التراخيص وتجديدها، تضاف إلى المدة الأصلية «ما عدا أراضي ابنى بيتك»، وذلك بالشروط التالية:

1- سداد جميع المستحقات المالية بالأعباء إن وجدت من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

2- عدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض.

3- مع التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت.

شروط حجز أراضي الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا «شركة أو مؤسسة».

2- ألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

3- لا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

4- كما لا بد ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة.

5- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر».