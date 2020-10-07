الموافقة على 26 طلبًا لتقنين أراضى أملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 59، للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أملاك الدولة، اليوم، بحضور عاصم سلامة و بلال حبش نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام.

وخلال الاجتماع ناقش الحضور 79 ملفًا عبارة عن طلبات جديدة وتظلمات، وتقرر قبول 6 تظلمات، والموافقة على 26 طلبًا للتقنين، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن 2021 طلبًا، فيما وصل إجمالي العقود التي جرى تحريرها إلى 771 عقداً بواقع 574 مباني و197 زراعة، وجاري البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بجدية، ومنع أية تعديات مستجدة، بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.

شارك في الاجتماع، المستشار مصطفى أحمد مفوض الدولة، والمقدم محمد شعبان نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير الأملاك، و سمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.