التموين تعلن إضافة مواليد للبطاقات.. تعرف على الفئة المختارة

قبل أقل من أسبوعين من بدء تفعيل وزارة التموين لقرارها بعودة إضافات المواليد على البطاقات للفئات الأكثر احتياجًا، كشف مصدر بالوزارة لـ «الوطن»، أنه تم ضم مستحقي معاش تكافل ومعاش كرامة لقائمة الأولويات بشأن الإضافات على بطاقات التموين.

وأشار المصدر، أنه وفقا لقواعد البيانات التى تربط عدة وزارات ببعضهم البعض في إطار ما يسمى بعمل لجنة العدالة الاجتماعية، ووفقا لهذه البيانات، فالتموين ستقوم تدريجيًا بإضافة المستحقين من الأبناء من الأسر التى تحصل على معاشي تكافل وكرامة على بطاقات التموين، من خلال الإضافات التى ستبدأ في يناير المقبل.

وزير التموين: استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي من البطاقات التموينية

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحى، الأسبوع الماضي على هامش جولته في محافظة الإسكندرية إلى أنه تم استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي من على البطاقات التموينية، مؤكدا أن من تم حذفهم كانوا غير مستحقين للدعم ومن ثم سيتم إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا.

وقال الوزير حينها، أنه يتم إضافة المواليد في ضوء القرار الاستثنائي وذلك فقط للفئات الأكثر احتياجاً والمستحقة بموجب الضوابط التي حددها القرار الوزاري المنظم لذلك، موضحا في الوقت نفسه أنه يتم صرف خبز مدعم لنحو 71 مليون مواطن ونحو 64 مليون مواطن على المقررات التموينية.

وأضاف «المصيلحي»، أن مراكز خدمة المواطنين التي سيتم تطويرها ضمن المرحلة الثالثة، ستقوم بإصدار جميع الخدمات اللازمة التي يحتاجها المواطن وليس فقط الخدمات التموينية.

وأشار وزير التموين إلى أنه جارى دراسة الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص جزء من الموارد المالية لوزارة التموين في الموازنة العامة للدولة بشأن صرف مرتبات للموظفين المنتدبين من الخدمة العامة لمكاتب التموين ومراكز خدمة المواطنين.