التموين تفتح باب إضافة المواليد لـ3 فئات مطلع يناير

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار الوزارة بفتح باب إضافة المواليد للبطاقات التموينية التي يندرج أصحابها تحت الفئات الأكثر احتياجا سيضم 3 فئات أساسية.

كان مصدر بالوزارة، قد كشف، في تصريح لـ"الوطن"، أنه سيتم بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية لـ"الأكثر احتياجا"، اعتبارا من مطلع عام 2021.

الفئات المستحقة لإضافة الأبناء لـ"التموين"

1- الأرامل.

2- المطلقات.

3- عمال اليومية.

أماكن تلقي الطلبات

وأوضح المصدر، أن الأماكن التي سيتم تلقي طلبات الإضافة من خلالها، هي كلاً من موقع دعم مصر، بالإضافة لمكاتب التموين المختلفة.

وزير التموين: حذف غير مستحقي الدعم التمويني

وقبل يومين، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي من على البطاقات التموينية، مؤكدا أن من تم حذفهم كانوا غير مستحقين للدعم ومن ثم إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا.

وقال المصيلحي، إنه سيتم إضافة المواليد في ضوء القرار الاستثنائي، وذلك فقط للفئات الأكثر احتياجا والمستحقة بموجب الضوابط التي حددها القرار الوزاري المنظم لذلك، موضحا في الوقت نفسه أنه يتم صرف خبز مدعم لنحو 71 مليون مواطن ونحو 64 مليون مواطن على المقررات التموينية.

وكشف المصيلحي، أنه سيتم استغلال أراضي المخابز المليونية غير المستغلة عبر تحويلها إلى مخازن إستراتيجية عملاقة أو كما هي مخابز مليونية، وذلك في حالة وجود الحاجة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث يتم بحث الاستفادة من مختلف المنشآت والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لما فيه من استفادة للدولة.

وشدد الوزير، على أن الاحتياطي الإستراتيجي للقمح يكفى لـ 5.5 شهر، مشيرا إلى أنه جارٍ دراسة الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص جزء من الموارد المالية لوزارة التموين في الموازنة العامة للدولة بشأن صرف مرتبات للموظفين المنتدبين من الخدمة العامة لمكاتب التموين ومراكز خدمة المواطنين، لافتا إلى أن عدد منافذ المشروع إلى 6 آلاف منفذ ليكون لدينا أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة جنبا إلى جنب مع بدالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية.