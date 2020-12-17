متلقي لقاح كورونا أم المتعافي من الفيروس الأوفر حظا؟.. استشاري يجيب

بدأ رسميا طرح عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فى العديد من دول العالم، ليتم تحديد الفئات التى لها الأولوية ، مع استثناء الفئات المتعافية من كورونا، من تعاطى اللقاح، باعتبار أن الشخص المتعافي من كورونا، قد اكتسب مناعة، فأيهما أوفر حظرا؟

وأضاف الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، لـ"الوطن": المناعة عن طريق العدوى ينتج عنها المرض، بينما مناعة متلق اللقاح تأتي دون حدوث المرض، لافتا إلى أن المناعة المكتسبة عن طريق المرض قد تكون أكثر استقرارا وأطول مدة، فالتعرض للعدوى لا يكون معه كمية أكبر من الفيروس، وبالتالى فالمناعة أطول وأكثر استقرار.

واستقبلت وزارة الصحة والسكان الخميس الماضي، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الصيني المعروف باسم لقاح سينو فارم، قادمًا من الإمارات العربية المتحدة، إذ تعلن الوزارة خلال ساعات إطلاق موقع رسمي للتسجيل للراغبين في الحصول على اللقاح.

وقال مصدر في وزارة الصحة والسكان، إنّه بمجرد الانتهاء من تلقيح الأطقم الطبية من أطباء وأفراد تمريض بمستشفيات الصدر والحميات والعزل باللقاح الصيني، سيتم الانتقال للفئات التالية في قوائم أصحاب الأولوية للحصول على اللقاح الصيني -سينو فارم- الذي تلقت الحكومة المصرية أولى دفعاته.

وتحدث المصدر، عن أنّ هناك أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة في المقام الأول حتى لو لم يكونوا من كبار السن، موضحا: «لو شخص عنده أمراض مزمنة بتهدد مناعته، هيبقى له أولوية في الحصول على اللقاح حتى لو مكانش من كبار السن، شخص في الثلاثينيات من عمره بس أمراضه كتير ده يستحق اللقاح عن شخص من كبار السن وصحته كويسة»

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية مطلعة، إنّ لقاح «سينوفارم» الصيني الذي استوردت مصر كميات منه مؤخرا يستغرق فترة نحو 4 أسابيع من الحقن لتكوين أجسام مضادة تقاوم العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك للأشخاص الأقل من 60 عاما، بما يوازي شهرا كاملا تقريبا، بينما الأكبر من 60 عاما يحتاج لـ7 أسابيع.