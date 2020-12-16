عاجل.. "عليا كورونا" تقر إرجاء جمعيات الأندية لـ6 أشهر

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتماد قرار إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، لمدة 6 أشهر.

وقال مجلس الوزراء، في بيان صحفي صادر عنه منذ قليل، إن القرار يأتي لمنع التجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كان «مدبولي» ترأس منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسؤولين المعنيين.