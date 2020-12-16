أثناء لهوه.. مصرع طفل صدمه جرار زراعي في طنطا بالغربية

لقي طفل مصرعه، بقرية كفر الحما، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، إثر اصطدام جرار زراعي، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة إلى مشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مأمور مركز طنطا، يفيد بوفاة طفل بعد أن صدمه جرار زراعي في قرية كفر الحما بدائرة المركز.

وتبين مصرع الطفل «أحمد. م. ج»، 8 سنوات، يقيم بقرية كفر الحما دائرة المركز، إدعاء حادث جرار زراعي صدمه حال لهوه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

وفي وقت سابق، شهد طريق «طنطا - القاهرة»، بنطاق منطقة «كارليتو»، في محافظة الغربية، حادث تصادم بين سيارة نقل "تريلا" وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة الأخيرة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل «تريلا»، أمام كافية "كارليتو"، على طريق «طنطا – القاهرة»، بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الملاكي، ونقل إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية، ورفعت آثار الحادث، لإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.

كما سقط عامل بناء من فوق سقالة، في أثناء عمله بإحدى العمارات السكنية بمدينة طنطا، ما أسفر عن إصابته بجروح واشتباه بكسر في الرقبة ونزيف في المخ، ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول «محمد س.»، 30 سنة، عامل، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه كسر في الرقبة، ونزيف في المخ، وتبين سقوطه من أعلى سقالة بعمارة سكنية، في منطقة «كوبري فاروق» بمدينة طنطا.