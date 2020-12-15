قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم والد شهيد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين وطفلا ببلدة العيسوية بالقدس، كما اعتقلت والد الشهيد محمد فتحي كنعان بعد أن داهمت منزله في بلدة حزما وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين من الخليل، واثنين آخرين من رام الله، كما اعتقلت شابين من بيت لحم.