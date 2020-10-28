جرار زراعي للدعاية.. ركبه مرشح في مسيرة بالدقهلية وآخر قدم به استعراضات

في نوع جديد من الدعاية الانتخابية، بدأ بعض مرشحي مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، في استخدام الجرارات الزراعية خلال حملاتهم الانتخابية؛ لجذب الأنظار إليهم بالطرق كافة.

وجلس النائب محمد أسامة أبو المجد، المرشح عن دائرة دكرنس لحزب حماة وطن، علي كرسي أعلى مقدمة جرار زراعي، وطاف به حوالي 12 كيلو مترا بدائرته، يوزع التحية على المواطنين، وتبعه مؤيدوه بين راكب وماشي علي قدميه.

وعبر "أبو المجد" عن سعادته بالمسيرة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "استمرت المسيرة مسافة 12 كيلو، لمدة 5 ساعات، سيرا على الأقدام من شباب ورجال وشيوخ، نسوا تعب وإرهاق المشي؛ لحبهم وفرحتهم ووقفتهم وقفة رجل واحد مع نائبهم اللواء أسامة أبو المجد، في أكبر مسيرة شهدتها انتخابات مجلس النواب".

ووجه اللواء أسامة أبو المجد، الشكر لكل "طفل وشاب ورجل بلا استثناء، حضر وشرفنا، وشارك بالمسيرة والمؤتمر، وتحمل مشقة الطريق، وللمشاركين سيرا على الأقدام هذه المسافة الطويلة".

وفي المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، قدم أنصار المرشح إيهاب صلاح العميري، الشهير بـ"إيهاب العمدة"، استعراضات بالجرارات الزراعية، خلال مسيرة انتخابية، وتوقفت في أحد الميادين لتقديم استعراضات بها، وتباينت ردود فعل المواطنين حوله بين مؤيد ومعارض.

كما استخدم المرشح محمد هبالة بدائرة طلخا، الجرار الزراعي أيضا في مسيراته الانتخابية، والمرور به علي قرى الدائرة، بل أن وجود الجرار أصبح أساسي أمام مقره الانتخابي.

ويتنافس في الانتخابات 362 مرشحا في 10 دوائر انتخابية على 21 مقعدًا فرديا، في الانتخابات التي ستجري في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

وخصص القانون لمحافظة الدقهلية، 17 مقعدا من ضمن مقاعد الدائرة الأولى، التي تتكون من 100 مقعد، موزع على 6 محافظات: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ".