عمدة موسكو: أكثر من 12 ألف شخص في العاصمة تلقوا لقاح "سبوتنيك"

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين أن أكثر من 12 ألف شخص في موسكو قد تلقوا لقاح "سبوتنيك ــ V" في إطار حملة التطعيم المجانية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعرب سوبيانين، خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في مجلس دوما بالعاصمة موسكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن أمله في أن يصبح التطعيم ضد الفيروس التاجي متاحا لجميع سكان العاصمة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مشيرا إلى أن مصنعا خاصا بإنتاج اللقاح سيفتتح في مجمع "تيكنو بوليس موسكو" الاقتصادي في غضون أسابيع.

وأضاف أن نظام التأهب المرتفع، الذي اعتمدته سلطات المدينة، أصبح أنسب طريقة للتعامل مع تفشي العدوى، ولفت إلى أن السلطات المحلية بموسكو اقتنت حسب الخطط المطروحة أكثر من 3 آلاف جهاز تنفس اصطناعي، ولذلك لم يضطر الأطباء، حتى عند ذروة الجائحة، إلى اتخاذ قرارات بشأن أي من المرضى سيتم إنقاذه.

وشدد عمدة العاصمة الروسية على أن سلطات موسكو تمكنت من تقديم المساعدات الاجتماعية إلى كافة السكان المحتاجين خلال الجائحة ودعم 49.5 ألف شركة ومؤسسة في القطاعات المتضررة، يصل عدد العاملين فيها إجمالا إلى 770 ألف شخص.