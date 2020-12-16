بعد قرار إنشائها.. تعرف على أهمية الغابات الشجرية

الغابات الشجرية، أحد المشروعات الكبرى التي تعمل عليها الحكومة للتوسع في تنفيذها خلال الفترة القادمة، وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، على إنشاء 3 غابات شجرية في محافظة البحر الأحمر، ومن المنتظر أن يُصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا لتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة، لصالح محافظة البحر الأحمر لتنفيذ «الغابات الشجرية».

ومن المفترض أن تبلغ المساحة المُخصصة للغابات الثلاثة نحو 2.5 ألف فدان، توزيعهم كالتالي 1217.83 فدان بمدينة رأس غارب، و872.54 فدان في سفاجا، و488.8 بمدينة القصير.

الغابات الشجرية تساهم في الاقتصاد بتشجيع التصنيع

وعن أهمية الغابات الشجرية، أوضح الدكتور إبراهيم يونس، الخبير البيئي، أنها تهدف للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج، حيث يستخدم في ري تلك الغابات، موضحا أن تلك الغابات تعد مشروعا كبير حيث تستخدم أخشابها عمليات التصنيع المختلفة.

وأضاف يونس لـ«الوطن»، أن هناك فوائد عديدة لتلك الغابات، فعلى المستوى الاقتصادي، مصر تستورد الأخشاب من الخارج لاستخدامها في عمليات التصنيع، وذلك لأن الأخشاب المصرية جودتها لا تسمح لها بالدخول في الصناعات المختلفة، فجميعها أشجار كافور وكازورينا تستخدم في صنع الكراسي وما شابه، مشيرا إلى أنه في تلك الغابات سيتم زراعة أنواع أخرى أكثر جودة في التصنيع مثل الصنوبريات، السرو، السيسال.

لها فوائد بيئية بتحسين الجو وتعمل كمصدات للرياح

أما من الناحية البيئية، فهي تساعد أيضا في حماية البيئة من مياه الصرف الصحي والتلوث الذي تسببه، بالإضافة للاستفادة من مخلفات الغابات أوراق للأشجار والأغصان في إنتاج الوقود الحيوي وإنتاج السماد العضوي، كما أن الأشجار تساعد في الحد من تلوث الهواء وزيادة نسبة الأكسجين، وتحسين المناخ العام، وتعمل أيضا لتنقية الجو وكمصدات للرياح، حسب حديثه.

وتابع الخبير البيئي، أن الغابات الشجرية تحمي المدن من خطر الكثبان الرملية والعواصف الترابية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك أحد المميزات الهامة لنجاح تلك الغابات وهي أن معدل نمو الأشجار بها أسرع من بعض الدول الأخرى.