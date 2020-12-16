«فتاة ميت غمر» تشتكي للنيابة من رسائل التهديد والتشهير بها

استمعت النيابة العامة بميت غمر، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم، للمرة الثانية إلى أقوال «ياسمين. م. ا»، 23 سنة، وشهرتها «بسنت»، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة ميت غمر»، والتي قدمت شكاوى برسائل التهديد التي وصلت إليها، ومحاولات الضغط عليها للتنازل عن المحضر.

وشملت الشكاوى محامي بهيئة الدفاع عن المتهمين، وحساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالإضافة إلي أسر المتهمين، واتهمتهم بإرسال رسائل تهدديد لها.

وعرضت الفتاة علي النيابة العامة، وصول رسائل تهديد على هاتفها الشخصي، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال بث مباشر بقصد التشهير بها وأسرتها وسمعتها، مطالبة بحمايتها وعائلتها مما تعرضوا له، بعد تقديمها بلاغ بواقعة التحرش الجماعي.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بوروود بلاغا لمأمور قسم شرطة ميت غمر، من «ياسمين. م. ا»، وشهرتها «بسنت»، 23 عاما، طالبة بكلية الزراعة بعين شمس، مقيمة بمدينة ميت غمر، تؤكد تعرضها للتحرش الجماعي من قبل مجموعة كبيرة من الشباب، في أثناء سيرها بشارع بورسعيد بالمدينة، مساء الخميس الماضي.

ووجّه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، للوصول إلى حقيقية الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، وحددت هوية 8 شباب، تقدم أحدهم للشهادة بما حدث، وألقت الشرطة القبض على باقي المتحرشين، وهم: «أحمد. س .أ»، و«محمد. ه. م»، و«محمد. ص .ا»، و«مصطفى. ه. م»، و«محمد. ق. ف»، و«عبدالله. أ.م»، و«علي. م .ا».

وأكد شاهد العيان في تحقيقات النيابة، أنه في أثناء تواجده بشارع بورسعيد في مدينة ميت غمر، شاهد فتاة تسير في الشارع وترتدي ملابس كاشفة "شبه عارية" ومثيرة، وبدأ الشباب يتجمعون حولها، وازداد عددهم، حتى وصل إلى العشرات، وبدأ بعضهم يلمس جسدها.

وأوضح الشاب في شهادته، أن بعض الشباب تدخل ليدافع عنها وصرخت الفتاة وتمكن آخرون من إخراجها من المكان، وانتهي الأمر عند هذا الحد.

من جانبهم، نفى الشباب المتهمين تحرشهم بالفتاة أو معاكساتهم لها، وأنهم وقفوا ضمن الشباب المتجمعين حولها للفرجة فقط، ولم يأتوا بأي ألفاظ أو حركات أو لمسها.

يذكر أن «بسنت» ضحية التحرش الجماعي، قالت إنها تعرضت للتحرش الجنسي على يد 7 أشخاص، موضحة: «عملوا عليا دائرة، ومسكوا كل حتة في جسمي".

وأشارت «بسنت» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «on»: إلى أنها «معرفتش أقاومهم، وحد من الناس روحني وتاني يوم عملت المحضر، أنا تشجعت لما الناس دعمتني والأمن ساندني والنيابة شجعتني وأنا بشكرهم».

وأضافت الضحية: «دلوقتي خايفة أروح البلد، بيهددوني بالقتل وإلقاء مياه النار على وجهي، وبيراقبوني في كل مكان تحت بيتي وعارفين كل تحركاتي والمحامي بتاعهم عمل فيديو لايف وطعن في شرفي، وحدد مكاني اللي كنت فيه، وده دليل أنهم بيراقبوني".