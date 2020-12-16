أبو الليف يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة «عصبية»

انتهى الفنان نادر أبو الليف، من وضع اللمسات الأخيرة على أغنيته الجديدة «عصبية» والتي من المقرر أن يطرحها بعد أسابيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

وأوضح أبو الليف لـ«الوطن» أن الأغنية تم تسجيلها من فترة طويلة ولكن بسبب ضعف الإنتاج وتوقف النشاط تم تأجيلها أكثر من مرة إلى أن أعاد بريقها وقرر تقديمها بشكل جديد.

تقول كلمات الأغنية

عصبية بتعلى صوتك ليه عليا.. الناس بصلنا يا ولية

لأ لمي الدور واهدي شوية.. اتهدي أحسن لك

زنانة.. طلباتك ليه مبتخلصشي ولغيرك عماله تبصي

كفاية أكل شوية وخسي.. بصي على نفسك

بصي بقى أنا مش طايقك.. كلمة تانية ومش عايزك

ليه بتزني وبتلتي وبتحرقي في دمي

بتتريقي آلـ على كرشي

يا مخلصة لي على قرشي.. لو شيلتي المكياج تتكشفي

هلاقي ابن عمي.. عصبية وزنانة

وكان أبو الليف، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنه منذ عام وهو يعيش على «السلف»، بعد انعدام دخله تقريبا، مشيرا إلى أنه رغم معاناته من الناحية المادية، فهو يرفض الكثير من الأعمال التي تعرض عليه، لأنه يرى أنها لا تليق به وبتاريخه الطويل.

وأكد أن كل الأموال التي ادخرها من الفن، اشترى بها سيارته الحالية: «حسابي في البنك 100 دولار و100 جنيه، سايبهم وما بسحبهمش عشان لما أسافر أمريكا، وطلعت من الفن بعربيتي بس لأنه مش مضمون، وممكن أبيعها وأجيب عربية أشتغل عليها أوبر، لأن الشغل مش عيب، وأهم حاجة أولادي ياكلوا، والفلوس اللي كانت بتيجي من الفن بتروح في مصاريف وقتها، من ساعة ثورة يناير وأنا عمال أنقط، مرة حفلة هنا أو فرح في مكان معين».

يرى «أبو الليف»، أن السبب الرئيسي في اختفائه الفترة الماضية، كانت بسبب تغير الذوق العام للمستمع، موضحا «الناس الآن تفضل أغاني المهرجانات التي تعرض عليا الآن وأرفضها بشدة»، مؤكدا أنه يرفض أيضا العمل في الكباريهات، مضيفا: «هنشوف السنة الجاية هتبقى عاملة إزاي وإن شاء الله هتبقى فاتحة خير، ودلوقتي الناس بقت تحب أغاني المهرجانات وأنا مش هغنيها أبدا، والسبب كمان إني مابشتغلش إني ما بقبلش أي حاجة، وممكن أرفض العمل عشان ملحن مش عاجبني».

يفكر «أبو الليف» في الهجرة ولكنه لم يستقر على وجهته، مؤكدا أن كل ما يملكه الآن هي سيارته التي من المحتمل بيعها، واستثمار أموالها في أي شيء.