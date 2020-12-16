«المركز العربي»: التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق نموذج جيد

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن التقارب بين الأردن والعراق ومصر، يقوي العلاقات العربية ويدعم الأمن القومي العربي، ومصر تحتاج كثير من الزخم العربي الفترة المقبلة خاصة أن الأردن والعراق من ضمن ركائز الأمن العربي، كما أن العراق تريد نقل تجربة التنمية الاقتصادية والكهرباء، وهناك مشروعات الربط الكهربائي والغاز بين مصر والأردن، والعراق دولة بها موارد طبيعية كثيرة، لكن تحتاج إعادة ترتيب أوراق، ومصر لديها خبرة في إعادة البناء وستفيد العراق في ذلك، ومصر لديها خبرة في إنتاج وتوليد الكهرباء،.

وأوضح أن رئيس الوزراء العراقي أثناء القمة الثلاثية التي ضمت قيادات الدول الثلاث، أنه يريد نقل التجربة المصرية في العراق وهي دولة تمثل دولة مطلة على دول خارج الأسوار العربي والعراق خرجت من تجارب مريرة من بينها الإرهاب والغزو الأمريكي.

دور الخارجية المصرية في دعم العلاقات العربية

وأضاف "صادق" خلال مداخلة هاتفية في الفقرة الإخبارية المذاع على فضائية extra news، أن الخارجية المصرية كان لها دور في إعادة العلاقات العربية العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي، سافر إلى الإمارات والأردن وجنوب السودان، من أجل رسم خريطة العالم العربي بشكل أفضل، وهذا سينقل صورة جيدة عن العالم العربي إلى الغرب.

اتفاق النفط مقابل الإعمار

وأوضح "صادق"، أن مصر عندما دشنت اتفاق النفط مقابل الإعمار أوضحت أنها ستساعد العراق وتحقق مصالح الجانبين وستعمل على ذلك في أقرب وقت وتعتبر العراق مصر خير شريك لها، ويوجد تنسيق بين الأردن ومصر خاصة ملف القضية الفلسطينية ومحاولة الحصول على حل جيد يرضى الأطراف العربية وكذلك هناك مناقشات حول ملفة الأزمة السورية من أجل حلها بشكل سياسي وهناك تعاون اقتصادي بين البلدين منها الكهرباء والاستثمارات وملف مكافحة الإرهاب وهي علاقات تمثل نموذج جيد للعلاقات العربية العربية وتم اتخاذ العراق دولة ثالثة ومن الوارد انضمام دول عربية أخرى.