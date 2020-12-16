تنسيقية شباب الأحزاب: جهود مكثفة لتصبح مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة

قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كان هناك إصرار من الدولة المصرية، لاستكمال البنية التشريعية في مصر، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقيام دول عديدة بالإغلاق.

وأوضح أن مصر كان لديها إصرار على تنفيذ ذلك، وإجراء الانتخابات، وهذه كانت رسالة للداخل والخارج، بأن مصر دولة قوية قادرة على بناء مؤسساتها، سواء بداية من إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية، مرورًا بانتخابات مجلس الشيوخ، ونهاية بإجراء انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن مصر دعمت عملية التنمية السياسية مثل اهتمامها بالتنمية الاقتصادية.

مصر من أقدم دول العالم في تأسيس المجالس النيابية

وأضاف "إسماعيل، خلال حواره في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، على شاشة «dmc»، أن مصر ترغب في الانتقال لدولة ديمقراطية مدنية حديثة، وهذا لن يحدث إلا بتواجد مؤسسات تشريعية، سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، موضحًا أن مصر من أقدم الدول في منطقة الشرق الأوسط والعالم في الحياة النيابية، حيث إن الحياة النيابية بها منذ 150 سنة.

مؤسسات الدولة تكاتفت بقوة لإنجاح انتخابات الشيوخ والنواب

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن كل مؤسسات الدولة تكاتفت مع بعضها البعض في ظل جائحة كورونا، من أجل إجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ، فرأينا جميعا تكاتف من وزارة الصحة والسكان، وتوافر سيارات الإسعاف أمام اللجان الانتخابية، فضلًا عن قيام القوات المسلحة المصرية، والأجهزة الأمنية المتمثلة في وزارة الداخلية بتأمين اللجان الانتخابية من الخارج.

إسماعيل يُشيد بدور القضاة في العمليات الانتخابية

وأوضح إسماعيل، أن المؤسسة القضائية شاركت بقوة في كافة الاستحقاقات الدستورية سواء الاستفتاء أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من خلال المراقبة على اللجان الانتخابية وتواجد قاضى في كل لجنة من اللجان، فضلًا عن قضاه احتياطيين، وبهذا استطاعت الدولة المصرية أول أمس مع اعلان نتائج الانتخابات الخاصة بمجلس النواب في استكمال مؤسستي مجلس الشيوخ والنواب.