آخر أخبار مصر.. منع الأفراح في القاعات واستمرار صرف معاش كرامة

اهتمام كبير بوليه المواطن، في البحث عن الأخبار الخدمية التي تقدمها له الحكومة والجهات المختلفة، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية، التي تطرحها الدولة للمواطنين.

لذا تقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

رئيس الوزراء يوجه بمنع الأفراح في القاعات وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، منذ قليل، على استمرار إغلاق دور المناسبات، وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

الحكومة تزف بشرى سارة لـ«أهل الريف»: شغلك في قريتك

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء في تنفيذ مبادرة «شغلك في قريتك»، التي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطني القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة.

استمرار صرف معاش كرامة لليوم الثاني

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، لليوم الثانى على التوالي، صرف معاش برنامج «كرامة»، عن شهر ديسمبر 2020، للمستفيدين الذين بلغ عددهم مليون و239 ألفا و732 مستفيدا، بتكلفة تصل إلى 556 مليونًا و943 ألف جنيه.

رسوم امتحانات الثانوية العامة 202 جنيه ولم تتغير

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنّه لا صحة لزيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

هذه الفئات لها أولوية في لقاح كورونا عن كبار السن

قال مصدر في وزارة الصحة والسكان، إنّه بمجرد الانتهاء من تلقيح الأطقم الطبية من أطباء وأفراد تمريض بمستشفيات الصدر والحميات والعزل باللقاح الصيني، سيتم الانتقال للفئات التالية في قوائم أصحاب الأولوية للحصول على اللقاح الصيني -سينو فارم- الذي تلقت الحكومة المصرية أولى دفعاته.

توفير 2796 وظيفة برواتب تصل لـ4500 جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ الوزارة تمكنت من توفير 2796 فرصة عمل، منها 450 لم يتم استيفائها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 4500 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 45 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات لشغلها خلال شهري ديسمبر 2020 ويناير 2021.

فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين 2021

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، موافقة مجلس نقابة الصحفيين على فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين وأسرهم للعام 2021.

دليل الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع بين الرعب والحركة والخيال

تقدم السينمات المصرية أفلاما جديدة هذا الأسبوع تختلف بين الخيال والحركة والرعب والحرب، حيث تعرض دور العرض المصرية 5 أفلام جديدة وهي فيلم Monster Hunter، فيلم Survive the Night، فيلم The Eight Hundred، فيلم Rogue، وفيلم The 100 Candles Game وتقدم «الوطن» في نبذة عن هذه الأعمال الجديدة .

مشروعات سكنية يبدأ الحجز بها الأسبوع المقبل بمقدم 50 ألف جنيه

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستقبال طلبات حجز 447 وحدة سكنية من الحصة العينية المستحقة للهيئة من مشروعات آرابيا السويفي بندر العبور الياسمين، بمدن «القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، العبور، السادس من أكتوبر» بمساحات تتراوح من 55 م إلى 125 م، وذلك بدءًا من العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر الحالي، وحتى الساعة 11:59 مساءً يوم الخميس 24 من الشهر نفسه.

مبيعات وشيفات وويتر.. وظائف شاغرة للشباب بمرتبات تصل لـ7000 جنيه

تعلن وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر ضمن مبادرة "طوّر وغيّر"، عن وظائف جديدة للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة للشباب من الجنسين، وذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2300 حتى 7 آلاف جنيه.

أمطار خفيفة ومتوسطة غدا على بعض المناطق وشبورة كثيفة صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

تفاصيل معرض الأهرام للأثاث والديكور: ينطلق غدا بخصومات تصل لـ70%

تنطلق فعاليات الدورة السادسة والعشرين من معرض الأهرام للأثاث والديكور "معرض إندورز"، في الفترة من 17 وحتى 20 ديسمبر 2020 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.