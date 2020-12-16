عضو "الأحزاب والسياسيين": التنسيقية مدرسة لصناعة رجال الدولة

قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أصبحت مدرسة صناعة رجال الدولة، حيث قدمت للشعب المصري والدولة المصرية نواب محافظين وبذلك أصبحت جزء تنفيذي، موضحًا أنه عندما يكون الشباب مؤهل ولديه القدرات والثقافة وفهم الملفات والمشكلات التي تواجه الدولة، ويتم تمكينه في المناصب القيادية يستطيع بعد ذلك أن يؤدي عمله بشكل جيد للغاية، مستدلًا على ذلك بوجود 6 نواب محافظين من التنسيقية استطاعوا حل مشاكلهم في أصعب المحافظات، فنواب التنسيقية في مجلس الشيوخ تُعد نموذج للعقل المفكر القادر على تقديم حلول للمشكلات التي تواجه الدولة.

تنسيقية شباب الأحزاب: نوابنا ليسوا منفصلين عن الشارع

وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على شاشة "dmc"، أن الشباب داخل التنسيقية يتواجدون دومًا وسط المواطنين وكذلك في المحافظات الحدودية، "روحنا حلايب وشلاتين، روحنا النوبة، الناس بدأت تشوف الشباب هي اللي بتروح لحد عندها وتحاول حل مشاكلها"، موضحًا أن تواجد الشباب في مجلس النواب سيفيد المواطنين لأنه سيكون متواجد معهم دائما، والشباب ليس منفصلًا عن الشارع.

تنسيقية الأحزاب: على النواب الموازنة بين الدور الخدمي والتشريعي

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه كان يؤخذ على بعض النواب في البرلمان السابق انفصالهم عن الشارع وكانت لديهم أسباب ذلك، فبرلمان 2015 كان مثقلا بمناقشة قوانين كثيرة للغاية، فضلا عن قوانين الإصلاح الاقتصادي، وكان لديهم شغل كثير، ولكن يجب على النائب أن يوازن بين دوره الخدمي والتشريعي، خاصة في الوقت الحالي كونه لا يوجد حتى الآن مجالس محلية، وهذا ما يحدث في تنسيقية شباب الأحزاب، فهم ليسوا منفصلين عن الشارع، ومتواجدون بكل قوة في الشارع المصري لخدمة أي مواطن.