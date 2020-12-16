مدرسة في المنيا تمنح طلابها رواتب شهرية: «أكل ونوم وتعليم ببلاش»

"رواتب شهرية.. وأكل ونوم وتعليم ببلاش"، كل هذه المزايا، يحصل عليها الطلاب داخل مدرسة العناني للتعليم التدريب المزدوج، التي أنشأت بقرار وزاري عام 2015، وترعاها ماليا وفنيا "شركة الدقهلية للتنمية الزراعية"، وتضم قسمين الأول فني إنتاج البساتين، والآخر فني دواجن.

يبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالمدرسة 96، وعدد أيام الدراسة يومين في الأسبوع، يدرس بها الطالب مناهج الوزارة الخاصة بالتعليم الزراعي، و4 أيام تدريب عملي داخل الشركة.

وتمنح الشركة الطالب منذ التحاقه بالصف الأول مبلغ 600 جنيه، حافز شهري، بالإضافة إلى 160 جنيه حافز حضور والتزام، ويخصم الحافز في حالة عدم الحضور، دون تحميل وزارة التربية والتعليم أي أعباء مالية، ويتحمل الطالب المصروفات الدراسية الرسمية المقررة علي المدارس الحكومية الزراعية، بالإضافة لقيمة ملف التقديم.

وتقع مدرسة العناني للتعليم والتدريب المزدوج داخل شركة الدقهلية للتنمية الزراعية، علي طريق «القاهرة - أسيوط» الغربي، أمام مركز أبوقرقاص، وأُنشئت بموجب قرار وزاري في العام الدراسي 2015/2016، وتخرجت الدفعة الأولي عام 2018.

وقبل ذلك كانت المدرسة تعمل كفصول ملحقة بمدرسة أبوقرقاص الزراعية، ويلتحق الطلاب بعد الحصول علي الشهادة الإعدادية بنظام التعليم والتدريب المزدوج، حسب خطة الوزارة.

ويتقاضى الطالب حافز شهري يتراوح بين 750 إلى 1200 جنيه، مع توفير كل سبل الإقامة والإعاشة من سكن وتغذية ومواصلات.

وتستثمر شركة الدقهلية للتنمية الزراعية 600 فدان عنب، و1000 نخيل، ويوجد بها محطة فرز وتعبئة محاصيل بسعة 100 طن عنب يوميا، وتعد مزرعتها التي تقع بالظهير الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص، أكبر مزرعة محاصيل زراعية على مستوي الصعيد.

أما مدير قطاع الزيتون بالشركة، ويدعى «علي سر الختم»، هو أحد الخريجين المتميزين من المدرسة، كما أن الشركة ملحق بها مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، تعمل على تنمية مناحي الحياة داخل قرى محافظة المنيا.

وكان الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، يرافقه الدكتور صفوت جارح، وكيل مديرية التعليم بالمحافظة، وبهاء حسن، مدير الإدارة التعليمية، ومحمود الصفتي ووائل عوض، مسؤولا العلاقات العامة بالإدارة التعليمية، قد تفقدوا المدرسة للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة سير العملية التعليمية، وكذلك الوحدات الزراعية المنتجة وأقسام التدريب بالمدرسة.

وقد تم شرح كيفية العمل بالمدرسة، ومدى استفادة الخريجين بفرص عمل داخل شركة الدقهلية للتنمية الزراعية أو أي شركة في السوق المحلي أو الأجنبي، لما يتمتع به الخريج من مهارات علمية وعملية تؤهله لاقتحام سوق العمل بكفاءة وفاعلية.

واستمع رئيس المركز ومرافقوه إلى شرح وافٍ حول الإجراءات الاحترازية منذ دخول الطالب حتى نهاية اليوم الدراسي؛ إذ خصصت غرفة عزل داخل المدرسة، مع التشديد على الطلاب والمدرسين بضرورة ارتداء الكمامة.

وأكد رئيس المركز، اهتمام الدوله بالتعليم الفني، وحرصها على تهيئة المناخ الملائم للطلاب، مشيرا إلى أنه اتخذت إجراءات متنوعة، حرصا على السير المنتظم للعملية التعليمية على مدار العام، دون أية معوقات، وتقليل الكثافة الطلابية بالفصول عن طريق إعادة توزيع الحصص، وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.