إعلان الكشوف النهائية لمرشحي الانتخابات الطلابية بجامعة المنيا

أعلنت جامعة المنيا، الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين للترشح وخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات والاتحاد العام للجامعة لهذا العام، والذين انطبقت عليهم شروط الترشح بكليات الجامعة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المرشحين للانتخابات بالعام الجامعي 2020/2021، 759 طالبًا وطالبة، بإجمالي461 طالب و298 طالبة، بعد تلقي الطعون وفحصها من قبل اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات.

قال الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجنة العليا المشرفة على الانتخابات الطلابية بالكليات والجامعة تلقت أربعة طعون بكليات الآداب والسياحة والفنادق والعلوم، وتم قبول طعنين أحدهما بكلية السياحة والآخر بالآداب، وتم رفض طعنين بكلية العلوم.

ويستمر تنفيذ باقي مراحل العملية الانتخابية وفقًا للجدول الزمني الذى تم إعلانه، بحيث تبدأ الدعاية الانتخابية غداً الخميس 17 ديسمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد المقبل الموافق 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي.

كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس إتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.