دبلوماسي سابق: لقاء السيسي وبن زايد اندماج تام بين الأشقاء العرب

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اللقاء الثنائي اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يدل على اندماج تام بين الأشقاء العرب والإمارات دولة عزيزة على المصريين وولدت تحت رعاية مصرية في سبعينات القرن الماضي ومصر لديها أحد أكبر الجاليات في العالم في الإمارات وتسهم في تنمية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر والإمارات ضمن 17 دولة عربية تعمل على وجود سوق عربية مشتركة للمنتجات، كما أن منتجات الصادرات بين مصر والإمارات معفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين والإمارات تحتل صدارة الدول العربية المستثمرة في مصر وهناك بنوك ومؤسسات عقارية وخدمات مختلفة ونريد الدخول في مشاركة أوسع.

قلق على المستوى الإقليمي

وأضاف "بيومي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية extra news، أنه على المستوى الإقليمي يوجد قلق لأن العلاقات تحتاج إلى تنبه خاصة في عدم الاستقرار في العراق ولبنان وسوريا ومحاولة اعتداء تركية على الطاقة المصرية في منطقة المتوشط والتدخل في ليبيا من جانب تركيا وهناك ملف عالمي خاصة بمجابهة كورونا والإمارات أهدت مصر شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمستجد كوفيد 19.

ضرورة التعاون العربي

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك تعطل للطيارات والسياحة ولذا يوجد تعاون عربي لتخطي هذه الأزمة، وهناك زيادة للصادرات المصرية إلى العالم العربي وأوروبا وإفريقيا وحاليا مصر ستزيد جانب العرض لفتح سوق أكبر واليوم تحتفل الإمارات بمرور مئة عام على ميلاد الشيخ زايد الذي يعد أخا عزيز على مصر.

تنسيق إماراتي مصري لمكافحة الإرهاب

ولفت إلى أن هناك تنسيق مصر إماراتي من أجل مكافحة الإرهاب وهذا أمر هام للأمن القومي العربي خاصة أن الجميع متعهد بمحاربة الجريمة المنظمة وهي الهجرة غير المشروعة والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب ومصر تحارب كل صور الجريمة المنظمة، وتابع: "يتم مشروع الربط الكهربائي بين العراق والكويت والإمارات والسعودية ومن ثم ليبيا والجزائر والمغرب وسيتم تصدير هذه الكهرباء إلى أوروبا وإسبانيا ووجود الإمارات في منتدى غاز المتوسط يمثل أحد عناصر الطاقة التي ستعمل مصر على تصديرها ودفعة قوية لهذا المنتدى".