دينا فؤاد: ردود الأفعال على «جمال الحريم» اسعدتني جدا وعشت الرعب بجد

أعربت الفنانة دينا فؤاد احد أبطال مسلسل «جمال الحريم»، عن سعادتها تجاه ردود الأفعال حول الحلقات الأولى للمسلسل.

وقالت دينا لـ «الوطن»، «الحمد لله سعيدة جدا من ردود الأفعال التي أبهرتني واسعدتني، وأحب أشكر جميع صناع العمل، ولا أنكر أن ردود الأفعال كنت خايفة منها جدا، لأن العمل صعب وتعبنا فيه كتير».

وأضافت «كنت مجهدة وعصبية طوال تصوير حلقات المسلسل كنت عايشة الرعب بشكل حقيقي جدا، بجانب أنه لدي مشاهد بقوم فيها بالتمثيل مع نفسي وهذا كان مجهودا كبيرا جدا ومرهقا».

وعن أصعب المشاهد قالت «دينا»، «المشهد الذي دار بيني وبين راجع أكتر المشاهد التي أجهدتني جدا».

وتجسد دينا فؤاد، دورا جديدا عليها، حيث تظهر بدور «عفريتة»، تطارد خالد سليم ونور اللبنانية، طوال أحداث المسلسل المأخوذ عن قصص حقيقية لحكايات الدجل والشعوذة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث.

وأعربت دينا فؤاد في تصريح سابق عن سعادتها بردود الفعل الكبيرة التي تلقتها عقب نشر البرومو، خصوصا أنه حاز على إعجاب الجميع، مؤكدة أن العمل سيمفونية درامية ونقلة نوعية وجديدة على الدراما المصرية ويحمل روحا مختلفة.

وأوضحت أن الشخصية التي تلعبها في المسلسل مأخوذة عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، وتظهر على الشاشة في دور فتاة ملبوسة وأيضا فتاة عادية، مشيرة إلى أن ذلك تطلب منها مجهودا مضاعفا.

وأضافت دينا فؤاد أن الشخصية مفاجأة بكل ما تحمل الكلمة معنى، وتطلبت منها خضوعها لجلسات ماكياج طويلة وصعبة، ومعايشة للشخصية كي تتمكن من إتقان تجسيدها داخل أحداث المسلسل.

مسلسل جمال الحريم، ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، بطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، هبة حسن، وهدى الأتربي، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.